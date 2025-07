L'Ucraina in piazza contro la legge con cui il presidente Volodymyr Zelensky elimina l'autonomia delle agenzie anticorruzione. Migliaia di persone sono scese in piazza a Kiev, Lviv, Dnipro, Odessa nella giornata in cui il capo dello stato ha firmato un controverso disegno di legge che elimina l'autonomia delle agenzie anticorruzione.

"Restituito con la firma del presidente ucraino", ha riportato il sito web del parlamento ucraino in tarda serata certificando, tra qualche dubbio, il varo del provvedimento. Il messaggio è scomparso brevemente dopo la sua pubblicazione, per poi riapparire. Un alto funzionario ucraino ha confermato all'Afp che il presidente Zelensky ha effettivamente firmato il disegno di legge.

In piazza, per tutto il giorno, proteste contro l'approvazione della legge n. 12414 che secondo diversi media ucraini costituisce una grave minaccia all'indipendenza degli organi anticorruzione. Le manifestazioni, si fa notare, rappresentano il primo segnale di dissenso nei confronti del presidente dall'inizio della guerra con la Russia. Sui canali Telegram rimbalzano le immagini di manifestazioni in diverse città, non solo nella capitale Kiev.

Il provvedimento, secondo Ukrinform, penalizza in modo significativo l'operatività del Bureau Nazionale Anticorruzione (NABU) e dell'Ufficio del Procuratore Specializzato Anticorruzione (SAPO), compromettendo di fatto le riforme anticorruzione e gli impegni assunti nei confronti dei partner internazionali.

La deputata Anastasia Radina, membro del partito "Servitore del Popolo" e presidente della Commissione per le politiche anticorruzione della Verkhovna Rada, ha espresso forti preoccupazioni riguardo all'approvazione di questa legge. Radina ha dichiarato che "le istituzioni anticorruzione indipendenti sono fondamentali per l'integrazione europea e la cooperazione internazionale".

Secondo la sua analisi, la legge n. 12414 "elimina l'indipendenza di SAPO e NABU, trasformandole in enti finanziati dallo stato ma incapaci di condurre indagini indipendenti". Radina ha inoltre evidenziato il pericoloso accentramento di potere che la legge conferisce al Procuratore Generale, il quale avrebbe la facoltà di "richiedere atti processuali, impartire direttive vincolanti, trasferire indagini e archiviare casi su richiesta della difesa". La deputata ha concluso temendo che la firma della legge rappresenti "la fine dell'indipendenza del sistema anticorruzione ucraino".

Il direttore del NABU, Semen Kryvonos, ha rivolto invano un appello a Zelensky, esortandolo a porre il veto sulla legge n. 12414. Kryvonos evidenzia che NABU e SAPO ora "sono completamente dipendenti" dopo l'approvazione di questo provvedimento legislativo.