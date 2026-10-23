circle x black
Cerca nel sito
 

Vertice Ue-Canada a Montreal: von der Leyen per rafforzare il partenariato

Giovedì e venerdì prossimi mezza Commissione oltreoceano con la presidente e con Costa per il summit

Ursula von der Leyen e Mark Carney - Fotogramma/Ipa
Ursula von der Leyen e Mark Carney - Fotogramma/Ipa
Segui Adnkronos su Google
23 ottobre 2026 | 14.53
Tommaso Gallavotti
LETTURA: 1 minuti

Ue e Canada terranno il loro ventunesimo vertice bilaterale giovedì e venerdì prossimi a Montreal, nel Québec. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen, dopo aver presieduto il collegio dei commissari martedì 27 ottobre, si recherà in Canada per partecipare giovedì 29 al vertice Ue-Canada, insieme al presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa, ha informato la vice portavoce capo Arianna Podestà a Bruxelles.

Von der Leyen sarà accompagnata dall'Alta Rappresentante Kaja Kallas e da "diversi vicepresidenti esecutivi e commissari". A margine del vertice, giovedì, la presidente terrà un discorso sulle relazioni tra l'Ue e il Canada al C.D. Howe Institute, uno dei principali think tank canadesi. Parteciperà inoltre a una tavola rotonda dedicata alle imprese nell'ambito del vertice Ue-Canada. I lavori proseguiranno venerdì 30 ottobre. Entrambi i presidenti incontreranno il primo ministro Mark Carney e, sempre venerdì, si terrà una conferenza stampa.

Questo vertice, ha sottolineato ancora Podestà, "rappresenterà un'importante occasione per riaffermare e rafforzare ulteriormente il nostro stretto partenariato con il Canada. In occasione del vertice dello scorso anno, avevamo definito un elevato livello di ambizione per le nostre relazioni e quest'anno intendiamo spingere questa ambizione ancora oltre".

Von der Leyen ha proposto il mese scorso di fare del Canada il primo membro associato dell'Ue, ma non è ben chiaro che cosa significhi, perché non è previsto dai trattati. Sono dieci i Paesi Ue che non hanno ancora ratificato il Ceta, l'accordo commerciale Ue-Canada in vigore in via provvisoria dal 2017; tra questi figurano l'Italia, la Francia e l'Irlanda.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Meloni a San Patrignano per lotta alle droghe, prevenzione e cura - Videonews della nostra inviata
Premio Tenco, l'appello di Emma Nolde: "Date fiducia ai giovani prima che sia troppo tardi" - Video
La prima donna a tuffarsi da un iceberg, il video dell'impresa della canadese Molly Carlson
Spedizioni di modico valore, contributo doganale slitta al 1 gennaio 2027 - Video
Morgan: "Sanremo è un grande evento, ma manca la musica. De Martino? Ottimo ballerino" - Video
Caro carburanti, Conte: "Da decreto governo solo briciole e misure tampone" - Video
Tenta truffa del finto carabiniere ma chiama un militare vero e viene arrestato, l'audio della telefonata
A Napoli sfilano cittadini e camion, il corteo a sostegno degli autotrasportatori - Video
Caro carburanti, Schlein: "Governo non ha scuse, servono risposte e non si può più aspettare" - Video
Scontri Milano, Salvini: "Parà pronti con Lince e droni, mi auguro restino per anni" - Video
Caro carburanti, Schlein: "Governo venga in Parlamento a spiegare sue intenzioni' - Video
Blocchi dei tir svuotano scaffali dei supermercati - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza