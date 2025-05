E' stata data alle fiamme da ignoti Althorp House, la casa di campagna inglese nel Northamptonshire, dove aveva vissuto da bambina la principessa Diana e che era la dimora storica della famiglia Spencer fin dal XVI secolo. Charles Spencer, fratello della prima moglie di re Carlo - che aveva vissuto nella tenuta dal divorzio dei suoi genitori fino al suo matrimonio con l'allora principe di Galles, nel 1981 - ha reso noto su X la notizia dell'incendio. Diana, morta a 36 anni in un incidente automobilistico a Parigi nell'agosto del 1997, è sepolta in un'isola situata al centro del lago Oval e che fa parte della proprietà di 5.665 ettari.

Charles Spencer ha condiviso le foto dei danni causati dall'incendio, commentando: "Sono rimasto sbalordito nell'apprendere che una delle fattorie di Althorp House, fortunatamente vuota in quel momento, è stata apparentemente bruciata la scorsa notte dai vandali". Ringraziando i vigili del fuoco per aver "fatto del loro meglio", ha aggiunto: "È davvero triste che qualcuno possa pensare che questa sia una cosa divertente da fare". Adey Greeno, guardiacaccia di lunga data della tenuta, ha scritto sul social: "La fattoria, che abbiamo perso la scorsa notte a causa di un deliberato atto vandalico, dovrà essere rasa al suolo per motivi di sicurezza. Che tristezza, il mondo in cui viviamo".

La tenuta di Althorp è stata la casa d'infanzia di Diana, del fratello Charles e delle loro sorelle Jane Fellowes e Sarah McCorquodale. La tomba di Diana non è accessibile al pubblico, ma ad Althorp c'è un monumento commemorativo noto come 'Tempio', che può essere visitato da coloro che non appartengono alla famiglia Spencer. Inaugurato nel luglio 1998, il memoriale ospitato nella tenuta viene visitato ogni anno da circa 150.000 persone. Sul sentiero che conduce al lago sono state piantate 36 querce, oltre a centinaia di ninfee bianche e rose. Il numero degli alberi rappresenta ogni anno della vita di Diana.