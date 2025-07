La principessa Anna è da tempo considerata la più laboriosa della famiglia reale e ora potrebbe rivelarsi fondamentale per ricostruire i rapporti di Harry con Carlo e William. Si ritiene che il duca di Sussex sia pronto a parlare con suo padre, il re, dopo un recente incontro tra i loro principali collaboratori. Anna, sorella di Carlo e membro attivo della famiglia reale, è ritenuta dagli osservatori reali una figura importante nella costruzione della pace tra Harry e la sua famiglia, perché potrebbe dare qualche consiglio utile a Harry sulla vita da "riserva" nella famiglia reale. Quando uscì il famoso libro 'Spare' ('Riserva', ndr) del secondogenito del sovrano, un amico della famiglia reale avrebbe detto: "Dovrebbe davvero parlare con la principessa Anna", dopo che il romanzo aveva rivelato i problemi di Harry con suo fratello William.

Ciò accade mentre la faida tra il duca di Sussex e i pochi membri ancora in attività della famiglia reale sembra volgere al termine. Si sono svolti infatti incontri tra rappresentanti dei Sussex e alcuni alti funzionari del re, alimentando le voci secondo cui una possibile riconciliazione sarebbe stata sul tavolo. Nonostante i segnali di speranza, tuttavia, gli assistenti di William sono stati esclusi dall'incontro, il che ha portato a supporre che la frattura tra i fratelli non sarebbe mai stata sanata. Harry, che vive in California, visiterà il Regno Unito a settembre per gli eventi annuali di WellChild. Si apre così la prospettiva di incontrare suo padre per la prima volta in 18 mesi, anche se non è stata data alcuna indicazione di un incontro con suo fratello William.

La principessa Anna è stata definita la "'riserva' per eccellenza che non si lamenta mai", in confronto al nipote Harry. Sia la zia che il duca hanno dovuto fare i conti con il fatto di essere secondi ai fratelli maggiori. Gli osservatori della famiglia reale hanno ipotizzato che un incontro con Anna, che ha forgiato il suo percorso come una reale devota e rispettosa, potrebbe essere utile per il duca di Sussex, nel suo tentativo di ricucire il rapporto con la sua famiglia. Una fonte vicina alla famiglia reale ha dichiarato al Times che Anna potrebbe offrire qualche parola di saggezza al nipote: "Parlava spesso di come, da bambina, veniva trattata in modo così diverso da Charles - ha raccontato -. Lei era seconda a lui e si trovava più in basso nella linea di successione come donna, ma si è fatta strada da sola. Quando aveva vent'anni era sfacciata e turbata per molte cose, ma è riuscita a superare anche questo. Dovrebbe parlarle delle sue esperienze. È perspicace. Potrebbe raccontargli molto di quello che ha passato".

Sembra che Anna non abbia intenzione di andare in pensione prima dei prossimi dieci anni, seguendo le orme del principe Filippo. Membro devoto e laborioso della famiglia reale, la principessa ha superato un infortunio l'anno scorso ed è tornata ai suoi doveri solo poche settimane dopo. A 74 anni, è stata ricoverata in terapia intensiva lo scorso giugno con ferite alla testa e una commozione cerebrale, dopo essere stata colpita alla testa da un cavallo, secondo quanto riferito, nella sua tenuta di Gatacombe Park nel Gloucestershire.

Ormai da più di sette decenni, non si ferma più e lavora praticamente senza sosta. La principessa non ha espresso il suo parere sulla frattura causata dall'abbandono di Harry dalla vita lavorativa della famiglia reale e sulle controversie che ne sono derivate. Per il suo compleanno, il mese prossimo, come fa sempre, navigherà con il marito intorno alla Scozia per soli dieci giorni. Dopo questo breve periodo tornerà al suo lavoro come membro anziano della famiglia reale. Il mese scorso, in occasione dei festeggiamenti per il suo compleanno, la principessa ha ospitato più di 100 delle sue organizzazioni benefiche durante un ricevimento a Buckingham Palace. Oltre al ricevimento, Anna ha accettato l'emissione di una moneta d'argento per commemorare questa importante occasione. Emessa la scorsa settimana, la moneta raffigura il volto della principessa e la scritta "La Principessa Reale. Celebra 75 anni. Dovere e devozione".