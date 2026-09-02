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Caro libri, Anna Rea (Adoc): "Salasso per le famiglie, manca supporto istituzionale" - Video

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02 settembre 2026 | 13.31
Redazione Adnkronos
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"Secondo una nostra ricerca, con l'avvio dell'anno scolastico è tornato in maniera più marcata il salasso del caro libri per tutte le famiglie italiane, in particolare nel Mezzogiorno". Lo dichiara all'Adnkronos Anna Rea, presidente di Adoc (Associazione per la Difesa e l'Orientamento dei Consumatori). "Si registrano aumenti ingiustificati da parte delle case editrici -prosegue Rea - e continua a mancare un supporto istituzionale alle esperienze dell'usato dei libri; proviamo a detrarre fiscalmente al 19% queste spese".

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Adoc caro libri stangata inizio anno scolastico caro libri scuola
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