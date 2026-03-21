circle x black
Cerca nel sito
 

Professioni: De Luca (presidente CNO Consulenti Lavoro) "Contro l'inverno demografico lavoro femminile e servizi alle famiglie"

sponsor

21 marzo 2026 | 14.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Il mondo della consulenza del lavoro è assolutamente al centro delle dinamiche aziendali, e da eventi come questo emerge proprio questa centralità" commenta Rosario De Luca, Presidente CNO Consulenti del Lavoro, nell'ambito di 'Dentro il Futuro', evento che ha riunito l'assemblea CPO e il congresso interregionale dei consulenti del lavoro Piemonte Valle d'Aosta. "Bisognerà lavorare molto sul tema dell'inverno demografico, sempre più in rilievo. Noi pensiamo che spingere sul lavoro femminile possa essere una buona soluzione di compromesso, per fare questo c'è bisogno di servizi alla famiglia che arrivino dal territorio".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Quanto vale il terrazzo? In Italia fa salire i prezzi delle case di circa 120euro/mq
Gerusalemme, frammenti di missili iraniani sulla città vecchia vicino alla Spianata delle Moschee - Video
News to go
Epatite A, come si trasmette e prevenzione
Allarme meningite in Uk, Bassetti: "L'epidemia si limiterà facilemente, ma si combatte con il vaccino" - Video
News to go
Equinozio di primavera: al via oggi la nuova stagione
Bossi, leghisti a Gemonio in ricordo del fondatore: videonews dal nostro inviato
Trump, la battuta gela la premier giapponese: "Attacco Iran come Pearl Harbor" - Video
Referendum, Nordio all'Adnkronos: "Bettini miglior sponsor, gli piace riforma ma vota No" - Video
Iran, Pasdaran diffondono video: "Ecco jet Usa colpito"
News to go
Olio d'oliva tunisino, Commissione europea dice no a raddoppio importazioni
Guerra Iran, Tajani: "Non partecipiamo, nessuna polemica con Usa" - Video
Unicredit-Commerzbank, Tajani: "Vinca il libero mercato" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza