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Turismo, Adutei rinnova il direttivo: Kyriaki Boulasidou confermata presidente

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Conferme anche per Ester Tamasi vicepresidente Roma e Agata Marchetti vicepresidente Milano, mentre Luboš Rosenberg diventa tesoriere e Daniele Manetti segretario generale

Turismo, Adutei rinnova il direttivo: Kyriaki Boulasidou confermata presidente
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20 ottobre 2026 | 14.25
Alessia Trivelli
LETTURA: 1 minuti

L’Associazione dei delegati ufficiali del turismo estero in Italia (Adutei) ha annunciato il rinnovo del proprio direttivo per il prossimo biennio. Kyriaki Boulasidou, direttore Ente nazionale ellenico del turismo dal 2013, è stata confermata alla guida dell’associazione per il periodo 2026-2028. “La mia esperienza in Adutei - ha dichiarato Boulasidou durante l’Assemblea - è molto positiva e il poter collaborare con soci di culture e tradizioni diverse rappresenta un’eccezionale opportunità di arricchimento e ampliamento della vision sul turismo. La condivisione di contenuti e azioni comuni consente a tutti i soci di migliorare e di ottimizzare il proprio personale approccio alla promozione”.

Oltre alla riconferma di Kyriaki Boulasidou come presidente, di Ester Tamasi, direttrice della Malta Tourism Authority, nel ruolo di vicepresidente Roma, e di Agata Marchetti, direttrice dell’Ente nazionale germanico per il turismo, nel ruolo di vicepresidente Milano, ci sono stati alcuni cambiamenti tra le cariche principali. Luboš Rosenberg, direttore dell’Ente nazionale ceco per il turismo-Czechtourism, prenderà il posto di Silvia Lenzi come tesoriere. Daniele Manetti, direttore Visit Flanders | Ente del turismo delle Fiandre, è stato nominato segretario generale, sostituendo Marcelo Rebanda.

“Come Adutei, continueremo a lavorare affinché il confronto tra i nostri soci sia sempre più proficuo, contribuendo a un turismo consapevole, competitivo e capace di guardare al futuro con fiducia e concretezza", ha concluso la presidente.

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turismo direttivo Adutei Italia presidente vicepresidente
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