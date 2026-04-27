Meloni al vertice di Cipro: “Unione europea deve essere più coraggiosa”

Si è svolto a Cipro, Paese che detiene la presidenza di turno dell’Ue, il vertice informale dei Capi di Stato e di Governo dell’Unione. Al centro dell’agenda le conseguenze del conflitto in Iran con il blocco dello stretto di Hormuz, la situazione in Ucraina con la conferma del prestito da 90 miliardi di euro, il Quadro finanziario pluriennale 2028-2034. Il Presidente del Consiglio ha partecipato al vertice portando i punti fondamentali dell’agenda del Governo italiano: stabilità economica, sicurezza energetica, gestione dei flussi migratori. Sul fronte energetico, nel corso di un punto stampa al suo arrivo a Cipro, il Premier ha dichiarato che “le attuali proposte della Commissione europea rappresentano un passo in avanti, ma non sono ancora sufficienti per contrastare le conseguenze della crisi in Medio Oriente. Quando si parla di aiuti di Stato si deve pensare che non tutti i Paesi hanno la stessa fiscalità; quindi, gli aiuti non possono essere conteggiati nel calcolo del deficit”. Sul tema dei conti pubblici, Giorgia Meloni ha rivendicato i risultati raggiunti: “Non mi pare corretto dire che l’Italia non ha i conti in ordine, quando ci siamo insediati avevano un deficit all’8,1% oggi è al 3,1%. Certo, avrei voluto fare ancora meglio e scendere sotto il 3% (tetto fissato dal Patto di stabilità dell’Ue), ma i conti oggi non sono affatto in disordine”. Infine, in ambito di gestione dei flussi migratori, è stata sottoscritta una dichiarazione congiunta tra Italia, Grecia, Cipro e Malta per garantire assistenza e sostegno alle popolazioni colpite dalla crisi in Medio Oriente, ma anche esortare l’Ue ad attivare un approccio comune per difendere i confini esteri da possibili nuove ondate migratorie.

Il comunicato del Governo