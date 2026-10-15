Cher, Grace Jones e Jennie sono le nuove protagoniste di Moncler Re/Icons

Fin dalle sue origini, Moncler è al fianco di chi ha il coraggio di raggiungere le vette più alte, equipaggiando i pionieri più intrepidi: coloro che esplorano per primi, aprendo la strada a chi verrà dopo. Questo spirito rivive nella nuova collezione Moncler Re/Icons, che rivisita alcuni dei modelli più iconici degli archivi del brand, reinterpretandoli per il presente. Protagoniste della campagna sono tre icone contemporanee, tre pioniere, ciascuna con un percorso straordinario: Cher, Jennie e Grace Jones. Nel corso delle loro carriere hanno saputo superare i propri limiti, sfidando le convenzioni e ridefinendo i propri orizzonti, creando nuove prospettive destinate a influenzare le generazioni future. Ispirata alle fotografie d’archivio di Lionel Terray, pioniere dell’alpinismo e tra i primi collaboratori di Moncler, la campagna ritrae le tre protagoniste attraverso immagini dal forte impatto visivo, in cui indossano reinterpretazioni di capispalla e accessori iconici del brand.

"Avere uno spirito pionieristico significa andare avanti con determinazione. I pionieri erano persone forti. Significa continuare, non arrendersi e saper essere grati" dice Cher, che ha attraversato decenni di continua reinvenzione e cambiamento, lasciando un segno distintivo nella musica, nel cinema e nella moda. L'artista indossa la giacca Himalaya della collezione Moncler Re/Icons in bianco e la giacca Verone in nero, completate da una sciarpa gialla che richiama l’iconico abito-sciarpa di Bob Mackie indossato da Cher nel The Cher Show. Nel corto su Re/Icons, Cher gioca con la sciarpa evocando il celebre gesto di apertura dello show, dando il via al movimento dei ballerini intorno a lei, in un crescendo di energia. "Il mio sogno più straordinario è continuare a scoprire nuove versioni di me stessa che ancora non conosco. Continuare a creare liberamente, a vivere nuove esperienze e non smettere mai di sognare più in grande" racconta invece Jennie. Affermatasi nel panorama del K-pop, è oggi una figura di riferimento internazionale, capace di rappresentare lo spirito di una nuova generazione. Per lei la giacca Karakorum della collezione Moncler Re/Icons in nero e il gilet Tibb color caramello, circondata da volti provenienti da ogni parte del mondo.

Lo spirito pionieristico nasce dalla sfida. Mi piacciono quelle sfide che mi fanno sentire di aver realizzato qualcosa che sembrava impossibile" afferma Grace Jones. Icona e anticonformista, ha trasformato la propria immagine in un manifesto d’avanguardia, sovvertendo le convenzioni della musica, della moda, dell’identità e del genere, e dando vita a un linguaggio espressivo radicalmente nuovo. Grace Jones indossa la giacca Karakorum della collezione Moncler Re/Icons in una profonda tonalità di viola, richiamo diretto al suo iconico sodalizio artistico con il regista Jean-Paul Goude. Circondata da figure che ne riprendono i tratti e il trucco scenografico che la contraddistingue, diventa il riflesso potente di un’immagine che continua a lasciare il segno, in un gioco visivo che sfuma i confini tra originale e icona, passato e presente. Fotografata e diretta da Gabriel Moses, la campagna mette in risalto ciascuna protagonista, in unn racconto dal carattere cinematografico, che celebra forza, grazia e originalità.