Dolce&Gabbana torna al Pitti Bimbo 99 presentando un’anteprima della collezione bambino primavera-estate 2025. Allestita nel padiglione centrale della Fortezza da Basso a Firenze, la speciale installazione interpreta il tema ufficiale della manifestazione - Pitti Lemon - per vivere un’estate baciata dal sole. Lo stabilimento balneare Dolce&Gabbana, caratterizzato dall’evocativo motivo a righe verticali bianche e verdi, è la destinazione ideale per giocare, sfidarsi e immergersi in un mare di divertimento tra secchielli, palloni e tavole da surf.

'Riviera' è il tema della collezione bambino, che riporta la mente alla dolce vita e alle atmosfere delle più autentiche vacanze italiane. Bianco, sabbia, azzurro e blu intenso: i colori dei paesaggi soleggiati del Mediterraneo sono proposti in modo giocoso su base lino, jersey e popeline, in un’alternanza di uniti e stampe a righe verticali e orizzontali. Il mondo della navigazione rivive anche nei disegni delle t-shirt e nei ricami ottenuti con tecniche ricercate. Per salpare verso nuove entusiasmanti avventure, completano la proposta berretti da marinaio e con la visiera, costumi da bagno e calzature estive, tra cui sandali artigianali in nabuk e ciabattine in gomma.

Il tema della collezione bambina, 'Everyday', riprende in versione mini me le ispirazioni della linea donna. Raffinati bouquet floreali sbocciano – in stampe, piazzati su tessuto popeline rigato bacchetta di cotone o abbinati a blocchi monocolor - su abiti e gonne, top e camicie in popeline o drill. Tra gli accessori spiccano zeppe, sandali in canvas o in gomma con fiori applicati, cappelli in paglia con fusciacca stampata e colorati zainetti e tote bag. Per i più piccoli, gli stessi temi delle collezioni Bambino sono disponibili anche in un range di taglie dedicate ai neonati. Lo spazio di Dolce&Gabbana al Pitti Bimbo 99 accoglierà i visitatori dal fino al 21 giugno.