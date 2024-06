Moncler Genius chiuderà la Shanghai Fashion Week

Moncler Genius approda a Shanghai. Il 19 ottobre prossimo l’evento immersivo del brand di Remo Ruffini chiuderà la Shanghai Fashion Week. Lanciato per la prima volta nel 2018, Moncler Genius si è affermato come una piattaforma pionieristica per la creatività, ridefinendo il tradizionale modello di collaborazione. Questo concept, che ha ispirato l’immaginazione, la contaminazione e lo scambio tra alcune delle menti più brillanti di diversi ambiti creativi, continua a proporre nuovi modi di condividere la creatività.

Dopo il successo nel 2023 dell’evento di Londra 'The Art of Genius', che ha riunito diverse community mostrando come le collezioni e le esperienze condivise possano ispirare nuovi modi di creare, Moncler Genius arriva in Cina ampliando le possibilità creative del brand e abbracciando l'energia e la spinta verso l’innovazione di Shanghai. Location, lineup di creativi e concept saranno annunciati nei prossimi mesi.