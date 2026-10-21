Vale 36 miliardi di euro il mercato italiano del post-vendita automotive, il 15% in più rispetto al 2019. A trainarlo anche un parco circolante sempre più anziano, con un’età media di circa 13 anni. È quanto emerge dal Quadrante AsConAuto 2026, presentato durante la sesta edizione di Service Day.

«I dati ci dicono che il mercato after sales in Europa gode di buona salute "ha affermato Roberto Scarabel Presidente AsConAuto" vale 270 miliardi di euro, Iva e pneumatici esclusi, con i servizi di riparazione e manutenzione che pesano per oltre 233 miliardi. Anche in Italia il comparto dà segnali positivi: nel 2025 ha raggiunto un fatturato di 36 miliardi di euro, il 15% in più rispetto al 2019, anche per effetto di un parco circolante sempre più anziano. Abbiamo raggiunto un’età media di circa 13 anni, oltre 2,6 anni in più rispetto a dieci anni fa».

" In questo scenario" ha proseguito Scarabel " AsConAuto continua a crescere: nei primi nove mesi dell’anno il volume di affari ha raggiunto 898,8 milioni di euro, con un incremento del 2,7% rispetto allo stesso periodo del 2025. Lo fa continuando a puntare sui Ricambi Originali, naturalmente, ma anche su una serie di servizi messi a disposizione degli affiliati: strumenti digitali avanzati, consulenza e formazione, oggi indispensabili per affrontare un mercato in trasformazione".

La rete AsConAuto mantiene una composizione sostanzialmente stabile, con 24 mila realtà tra Officine (69,2%) e Carrozzerie (30,8%). Il quadro che emerge dal Quadrante è quello di un comparto solido, ancora fortemente caratterizzato dalla presenza di piccole imprese, ma impegnato in un progressivo percorso di strutturazione: il 48,4% dispone di 1-2 operativi e il 39,9% di 3-5. Quasi nove operatori su dieci rimangono quindi entro i cinque addetti.

Avanza anche la digitalizzazione. I flussi registrati su ARiA, l’Area Riservata AsConAuto, sono saliti a 747.646, il 7,6% in più rispetto al 2025. La piattaforma ha raggiunto un tasso di conversione del 42,3% e supporta la gestione di preventivi, ordini e resi.

Sul fronte delle tariffe orarie, la media è aumentata rispetto al 2024 sia nelle officine, da 38,69 a 40,96 euro, sia nelle carrozzerie, da 42,10 a 44,38 euro.