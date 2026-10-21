Dacia apre gli ordini di Bigster mild hybrid-G 140 automatico, nuova motorizzazione che amplia la gamma del Suv di segmento C combinando alimentazione bifuel benzina/Gpl, elettrificazione leggera a 48 Volt e cambio automatico a doppia frizione. La versione è disponibile negli allestimenti Journey ed Extreme, con prezzi a partire da 29.600 euro.

Il sistema abbina un motore turbo benzina a tre cilindri da 1,2 litri alla tecnologia mild hybrid e all’alimentazione a GPL. La trasmissione è un cambio automatico Dct a sei rapporti, mentre i due serbatoi, rispettivamente per benzina e Gpl, hanno una capacità di 50 litri ciascuno.

Secondo quanto dichiarato dal costruttore, la combinazione delle due alimentazioni consente di raggiungere un’autonomia complessiva fino a 1.460 km nel ciclo misto Wltp, utilizzando sia un pieno di benzina che quello a GPL.