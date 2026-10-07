circle x black
Cerca nel sito
 

Mercedes-Benz al Salone di Parigi 2026: dalla nuova GLA alla VLE elettrica

sponsor

Mercedes-Benz al Salone di Parigi 2026: dalla nuova GLA alla VLE elettrica
07 ottobre 2026 | 10.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Mercedes-Benz prepara una presenza particolarmente ricca al Salone dell’Auto di Parigi 2026, in programma dal 12 al 18 ottobre. L’appuntamento francese si inserisce nelle celebrazioni per i 140 anni del Marchio e diventa una vetrina importante per mostrare i risultati della nuova offensiva di prodotto.

Le novità coinvolgono praticamente ogni area della gamma, dalle vetture più accessibili ai modelli di lusso, passando per le sportive AMG e le proposte completamente elettriche. Tra le protagoniste ci sarà la nuova Mercedes-Benz GLA, affiancata dalla nuova Mercedes-AMG CLA 45, dalla GLE e dalla nuova Classe S.

Spazio anche alla Mercedes-AMG GT Coupé 4, ulteriore espressione della strategia ad alte prestazioni del costruttore tedesco.

Mercedes-Benz Salone di Parigi 2026, spazio alla nuova VLE

Particolare attenzione sarà riservata alla Mercedes-Benz VLE elettrica, mostrata nella configurazione passenger car. Il nuovo modello può accogliere fino a otto persone e punta a combinare la versatilità tipica di un MPV con comfort e tecnologie di nuova generazione.

Mercedes-Benz dichiara per la VLE un’autonomia superiore a 700 km, un dato che amplia sensibilmente le possibilità di utilizzo anche nei lunghi trasferimenti. La vettura è stata sviluppata pensando tanto alle famiglie quanto ai professionisti e ai servizi navetta di fascia alta.

L’elettrificazione avrà un ruolo centrale anche nel resto dello stand. A Parigi saranno infatti presenti la CLA Shooting Brake, la nuova Classe C elettrica e la nuova GLC elettrica, insieme alla Classe A Edition 140.

Il Salone francese assume così un significato particolare per Mercedes-Benz. A 140 anni dal brevetto depositato da Carl Benz nel 1886, il costruttore utilizza l’appuntamento parigino per mettere insieme passato e futuro, mostrando una gamma nella quale elettrificazione, digitalizzazione e prestazioni interessano ormai trasversalmente i diversi segmenti.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
mercedes mercedes benz salone auto parigi 2026
Vedi anche
Malagò: "Incomprensioni con Buonfiglio? Termine eufemistico" - Video
Karl Deisseroth annuncia ai figli la vittoria del Nobel, la reazione è emozionante
Rispunta il disturbatore tv Paolini, l'appello a Malagò: "Riporti l'Italia al Mondiale" - Video
L'affondo di Bertinotti: "In Italia frattura tra politica e popolo, Vannacci? Pessimo" - Video
Fini: "Remigrazione è una battuta d'operetta, Italia affronti tema integrazione" - Video
'Maschi Veri 2', il cast torna su Netflix: "La vera sfida è crescere uomini diversi" - Video
Torino, gli studenti occupano l'istituto Lagrange - Video
Sinner, stagione 2026 è finita: "Ho bisogno di cure per il ginocchio". Il video annuncio
News to go
Legge elettorale, fiducia su tre articoli
Termoli, furgone finisce in mare e muore il conducente - Video
Legge elettorale, sesto giorno di digiuno per Magi: "Scritto a Mattarella ragioni della mia iniziativa" - Video
Oltre 70 pappagalli e 300 tartarughe stipati in un'auto, maxi sequestro in Sicilia - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza