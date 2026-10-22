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Stellantis e Leapmotor superano 2 milioni di auto vendute in Europa

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Stellantis e Leapmotor superano 2 milioni di auto vendute in Europa
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22 ottobre 2026 | 15.28
Redazione Adnkronos
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Stellantis rafforza la propria presenza sul mercato automobilistico europeo, chiudendo i primi nove mesi del 2026 con risultati commerciali in crescita. Considerando anche Leapmotor, il gruppo raggiunge 2,014 milioni di immatricolazioni nell'area EU30, registrando un incremento del 6,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

La quota di mercato complessiva sale al 16,9%, con un miglioramento di 0,18 punti percentuali. Escludendo Leapmotor, Stellantis totalizza 1,927 milioni di vetture immatricolate, in crescita del 3%, con una quota del 16,1%.

Tra i marchi più dinamici spicca FIAT, che registra un incremento del 20%, seguita da Citroën con l'8,6%. Risultati positivi anche per Lancia, in crescita del 3,5%, e Opel, che guadagna il 3%.

Particolarmente significativo l'andamento della famiglia Smart Car, comprendente Citroen C3 e C3 Aircross, Fiat Grande Panda e Opel Frontera, le cui immatricolazioni aumentano del 64,6%.

Stellantis Leapmotor: leadership europea e risultati in Italia

Stellantis mantiene la leadership nei segmenti A e B, confermandosi inoltre primo costruttore nel mercato europeo dei veicoli commerciali leggeri, con una quota del 28,1%.

Il gruppo guida anche il comparto delle automobili ibride, comprese mild hybrid e plug-in hybrid, raggiungendo una quota del 16,5%.

Sul piano geografico, le immatricolazioni crescono nel Regno Unito del 5,8%, in Germania del 4,2% e in Italia del 3,8%.

Proprio il mercato italiano conferma il ruolo centrale del gruppo, che colloca cinque modelli tra le dieci automobili più vendute.

Fiat Pandina occupa la prima posizione, seguita da Jeep Avenger al secondo posto. Fiat Grande Panda è quarta, Citroen C3 quinta e Peugeot 208 decima.

Anche in Francia Stellantis mantiene la leadership, con Peugeot 208 in testa alle classifiche commerciali.

Parallelamente, Leapmotor amplia la propria presenza internazionale, raggiungendo 1.000 punti vendita distribuiti in 36 Paesi europei.

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