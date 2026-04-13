Abruzzo, 'blackout idrico' oggi e domani: i lavori tolgono l'acqua a 250mila persone

'Blackout idrico' in Abruzzo: Pescara, Montesilvano, Chieti e altri 19 comuni oggi e domani senz'acqua per importanti interventi tecnici sulla condotta idrica “Giardino”, una delle principali infrastrutture del sistema acquedottistico che serve la Val Pescara e gran parte del territorio provinciale. Per consentire l’esecuzione delle operazioni, è stata sospesa l’erogazione di acqua potabile dalle ore 6 di questa mattina e i rubinetti resteranno a secco fino alle ore 6 del 14 aprile. La condotta Giardino rappresenta un’arteria fondamentale del sistema idrico: attraverso di essa viene garantito l’approvvigionamento a 22 Comuni, per una popolazione complessiva di circa 250mila abitanti.