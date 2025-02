Maxi blitz antimafia a Palermo: oltre 180 arresti

L'inchiesta ha svelato come i capimafia si stavano preparando per riorganizzare i vertici di Cosa Nostra

Maxi blitz antimafia oggi a Palermo. Eseguiti 183 provvedimenti restrittivi nei confronti di altrettante persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere di tipo mafioso, tentato omicidio, estorsioni, consumate o tentate, aggravate dal metodo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, favoreggiamento personale, reati in materia di armi, contro il patrimonio, la persona, esercizio abusivo del gioco d’azzardo, e altro. L'inchiesta ha svelato come i capimafia si stavano preparando per riorganizzare i vertici di Cosa Nostra.