Se Nicola Fratoianni e la moglie Elisabetta Piccolotti sono intenzionati a vendere la Tesla, c'è chi come Rosy Bindi ha venduto le azioni dell'azienda di Elon Musk per prendere le distanze da Mr X. "Se comprerei un'auto Tesla? Assolutamente no, non ci penso proprio. Anzi vi racconto una cosa", ha detto a Un giorno da pecora su Rai Radio 1. "Ho investito qualche risparmio affidandomi alla mia banca perché non ci capisco molto e recentemente ho scoperto di avere in questo pacchetto un piccolissimo investimento in Tesla, delle azioni, e le ho vendute immediatamente", ha aggiunto l'ex ministra.

"In questo portafoglio ho scoperto che c'erano anche delle cose legate ad industrie che vendevano armi: ho venduto subito anche quelle", ha aggiunto. Le azioni Tesla quando le ha vendute? "Prima del grande crollo, durante la campagna elettorale americana", ha replicato Bindi. Quanto ci ha perso? "Una sciocchezza, ma cosa volete, non ho molto da investire".