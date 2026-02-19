Rai, Petrecca cita passo Vangelo Matteo: "Qualcuno di voi mi tradirà"

Un'immagine tratta da un quadro di Guido Reni, "San Matteo e l'Angelo", e una scritta che richiama un passo del Vangelo di Matteo, precisamente il versetto Mt26, 20-29. A postarlo nelle sue stories Instagram è il direttore di RaiSport Paolo Petrecca, poco dopo che aver rimesso in mandato nelle mani dell'ad Rai, Giampaolo Rossi, in seguito alla bufera scatenatasi per la telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi. I versetti citati da Petrecca contengono la celebre frase rivolta da Gesù agli apostoli durante l'Ultima Cena: "In verità vi dico: uno di voi mi tradirà". A chi si riferisce Petrecca? Ad un collega? A qualche dirigente Rai? O a qualcuno fuori dalla Rai ma dentro il palazzo?

I versetti dal 20 al 29 recitano infatti: "Quando fu sera, si mise a tavola con i dodici. Mentre mangiavano, disse 'In verità vi dico: uno di voi mi tradirà'. Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono a dirgli uno dopo l'altro 'Sono forse io, Signore?' Ma egli rispose 'Colui che ha messo con me la mano nel piatto, quello mi tradirà'". Poi, il passo del Vangelo di Matteo, evocato da Petrecca, continua cambiando tono: "'Certo, il Figlio dell'uomo se ne va, come è scritto di lui; ma guai a quell'uomo dal quale il Figlio dell'uomo è tradito! Meglio sarebbe per quell'uomo se non fosse mai nato'. E Giuda, il traditore, prese a dire: 'Sono forse io, Rabbì?' E Gesù a lui 'Lo hai detto'".

Il passo citato dal direttore dimissionario di Rai Sport, conclude: "Mentre mangiavano, Gesù prese del pane e, dopo aver pronunciato la benedizione, lo spezzò e lo diede ai suoi discepoli dicendo 'Prendete, mangiate, questo è il mio corpo'. Poi prese un calice e, dopo aver reso grazie, lo diede loro dicendo: 'Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti per il perdono dei peccati. 29 Vi dico che da ora in poi non berrò più di questo frutto della vigna, fino al giorno che lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio'".