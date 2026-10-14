Renzi: "Basta passato, ora serve accordo alla tedesca sui temi"

Il leader di Italia Viva a 'Point Break' su San Marino RTV
“Io rivendico il mio passato, Conte rivendica il suo. Ma se vogliamo ragionare di futuro, dobbiamo trovare un accordo alla tedesca”. Lo afferma Matteo Renzi, intervenendo a 'Point Break – Il punto di rottura su San Marino RTV, condotto da Monica Giandotti e Daniele Ruvinetti.
“Possiamo trovare un’intesa su proposte concrete: anticipo della quattordicesima per insegnanti, infermieri e forze dell’ordine, un contributo per ogni nuova nascita e anticipi per le partite Iva. L’accordo è la garanzia”, sottolinea Renzi, indicando la necessità di costruire il campo largo attorno a un programma condiviso, superando le divisioni del passato.