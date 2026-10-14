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Renzi: "Basta passato, ora serve accordo alla tedesca sui temi"

Il leader di Italia Viva a 'Point Break' su San Marino RTV

Renzi:
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14 ottobre 2026 | 16.57
Redazione Adnkronos
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“Io rivendico il mio passato, Conte rivendica il suo. Ma se vogliamo ragionare di futuro, dobbiamo trovare un accordo alla tedesca”. Lo afferma Matteo Renzi, intervenendo a 'Point Break – Il punto di rottura su San Marino RTV, condotto da Monica Giandotti e Daniele Ruvinetti.

“Possiamo trovare un’intesa su proposte concrete: anticipo della quattordicesima per insegnanti, infermieri e forze dell’ordine, un contributo per ogni nuova nascita e anticipi per le partite Iva. L’accordo è la garanzia”, sottolinea Renzi, indicando la necessità di costruire il campo largo attorno a un programma condiviso, superando le divisioni del passato.

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Renzi accordo tedesco futuro Italia Viva
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