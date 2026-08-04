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Laura Cingolani

Laura Cingolani

Giornalista Redazione Esteri

Laura Cingolani è una giornalista professionista iscritta all'Ordine dei Giornalisti del Lazio dal 1994.

Presso la redazione Esteri dell’Adnkronos si occupa di tematiche internazionali, con un'attenzione alla politica estera italiana e della Farnesina, segue le crisi globali e regionali, con analisi dell’evoluzione della situazione politica e delle relazioni diplomatiche, valutazione degli scenari, descrizione delle dinamiche sociali, approfondimenti riguardanti i paesi europei, in particolare Francia e Germania.

Ha seguito l’evolversi delle crisi e dei conflitti che hanno interessato la penisola balcanica a partire dal 1991 con numerosi viaggi nell'area.

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giornalista politica estera italiana crisi globali relazioni diplomatiche
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