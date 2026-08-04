Laura Cingolani

Presso la redazione Esteri dell’Adnkronos si occupa di tematiche internazionali, con un'attenzione alla politica estera italiana e della Farnesina, segue le crisi globali e regionali, con analisi dell’evoluzione della situazione politica e delle relazioni diplomatiche, valutazione degli scenari, descrizione delle dinamiche sociali, approfondimenti riguardanti i paesi europei, in particolare Francia e Germania.