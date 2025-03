Congresso Fnopi, Schillaci:'"Agire su due fronti pe valorizzazione professione infermieristica"

"Io credo che dobbiamo agire su due fronti, il primo è quello di rendere più attrattiva la figura dell'infermiere, questo è fondamentale perché in Italia oggettivamente c'è un numero di infermieri per abitante inferiore a quello di altre nazioni europee' Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci intervenuto al Congresso della Fnopi la Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche in corso a Rimini che continua “Renderlo più attrattivo vuol dire sicuramente avere degli aumenti dal punto di vista economico, ma non solo avere maggiori possibilità di carriera, per questo guardiamo con grande attenzione all'istituzione delle nuove lauree specialistiche in campo infermieristico. Dall'altra parte abbiamo bisogno per attuare pienamente il Pnrr e la riforma della medicina territoriale di più infermieri e quindi con l'apporto e la collaborazione della Fnopi cercheremo di studiare quelle che sono le soluzioni migliori per rispondere a questa carenza di infermieri che sicuramente ci sarà nei prossimi anni.” conclude il ministro.