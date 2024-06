Farmaceutica, Merck Italia sul podio degli NC Awards con la campagna 'Per Te'

Con la campagna 'Per Te. Il nostro impegno, incessantemente', Merck Italia, affiliata italiana di Merck, azienda leader in ambito scientifico e tecnologico, ha ottenuto un prestigioso riconoscimento agli NC Awards. La premiazione - informa una nota - si è svolta venerdì scorso nel corso della cerimonia conclusiva degli NC Awards, presso il Talent Garden Calabiana di Milano, dove l'azienda si è piazzata sul podio, con un bronzo nella categoria Best Holistic Campaign - Health & Pharma.

La campagna, nata in occasione del World Cancer Day 2023, vuole confermare l'impegno dell'azienda nel campo dell'oncologia dando vita a un progetto di sensibilizzazione che dimostri vicinanza a caregivers e pazienti, affinché nessuno si senta solo nell'affrontare la malattia. La strategia di comunicazione si è basata sul desiderio di fare prevenzione coniugando l'utilizzo di canali differenti, digitali e fisici, nel corso dei principali momenti di awareness sulle patologie oncologiche. Tra le azioni di maggiore impatto relative al concept 'Per Te', quelle pensate per il Colorectal Cancer Awareness Month, con una comunicazione che ha preso vita tra le strade di Milano e Roma attraverso i graffiti sostenibili e la forza comunicativa dell'Out of home, per sottolineare l'importanza della diagnosi precoce del tumore del colon-retto.

'Per Te. Il nostro impegno, incessantemente' - spiega la società farmaceutica - è parte di una narrativa che ha l'obiettivo di dare voce all'agire quotidiano di Merck in campo oncologico e all'impegno per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi per fare la differenza nella vita delle persone. Ideata e realizzata insieme al partner di comunicazione digitale GreatPixel, il concept vive di volta in volta grazie alla collaborazione con realtà capaci di colorare le strade di messaggi e immagini di impatto. Una di queste è GreenGraffiti, specializzata in floor advertising, guerrilla e street marketing, che in occasione del Colorectal Cancer Awareness Month ha impreziosito i quartieri di Milano con forme d'arte a basso impatto ambientale grazie all'utilizzo di una miscela alimentare a base di yogurt e stencil in alluminio riciclabile. I graffiti pensati per la campagna raccontano come in campo oncologico anche i piccoli gesti possano generare grandi benefici: una serie di messaggi che hanno l'obiettivo di sensibilizzare sull'importanza della prevenzione e di incoraggiare chi ha paura di affrontarla. Nella stessa occasione, nella città di Roma, Urban Vision ed Esotas hanno fatto vivere il racconto di Merck Italia attraverso, rispettivamente, attività di Out of Home (Ooh) e Digital Out of Home (Dooh).

"Questo riconoscimento ci rende felici e ci riempie di orgoglio - dichiara Iris Buttinoni, direttore Comunicazione Merck Italia - perché premia l'approccio olistico che l'azienda ha voluto imprimere alla comunicazione, integrando digital, social, attività pr e media classiche e comunicazione fisica Ooh. Uno dei nostri propositi è quello di rispondere alle esigenze informative sperimentando sempre nuovi linguaggi e canali, per essere certi che i nostri messaggi siano memorabili e di impatto, e raggiungano più persone possibili con informazioni di educazione alla salute di alto valore sociale".

Giunti alla loro 18esima edizione - ricorda la nota - gli NC Awards, sono una vetrina di eccellenza e punto di riferimento per tutto il panorama della comunicazione integrata e di tutti i suoi mezzi. Il premio annovera ogni anno l'iscrizione delle più importanti campagne da parte delle maggiori strutture italiane ed è l'unico premio italiano che vanta una giuria composta da circa 45 manager provenienti da aziende di tutti i settori merceologici e top spender in comunicazione.

La strategia narrativa delle varie iniziative legate a 'Per Te' è sia sul profilo LinkedIn aziendale che sulla pagina Instagram attraverso l'hashtag #PerTe.