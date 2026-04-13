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Giornata emofilia: Basili (Conferenza corsi laurea) 'inserire moduli su emostasi e trombosi nel percorso universitario'

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13 aprile 2026 | 15.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il Ministero dell'Università e della Ricerca il 19 dicembre del 2023 ha pubblicato il decreto 1649 nel quale ha inserito un tirocinio volto proprio ad orientare i ragazzi fin dagli ultimi anni del corso di laurea: si tratta del tirocinio della flessibilità, con il quale il ragazzo, al quarto e quinto anno di medicina, può decidere di affrontare un percorso particolarmente orientato e in questi percorsi, composti da 8 crediti formativi universitari (cfu) totali, pensiamo di inserire un ulteriore percorso dedicato alle emostasi e alla trombosi per orientare al post laurea". Lo ha detto Stefania Basili, presidente della Conferenza permanente dei presidenti di consiglio di corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia, intervenendo al convegno per la XXII Giornata mondiale dell'emofilia (17 aprile), promosso a Roma da FedEmo.

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