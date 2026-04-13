Giornata emofilia, Cassone (FedEmo) 'mancano medici nei centri, serve specialista dedicato'

"Lamentiamo la mancanza di medici all'interno dei centri emofilia. Non possiamo garantire un ricambio generazionale e questa carenza sta diventando cronica, purtroppo, in tutte le regioni d'Italia. L'intento di oggi è creare un profilo dedicato: un esperto in emostasi e trombosi che abbia un proprio titolo autonomo, spendibile all'interno dei bandi di concorso, che ci permetta di strutturare i nuovi medici". Lo ha detto Cristina Cassone, presidente Federazione delle associazioni emofilici Ets – FedEmo, in occasione del convegno per la XXII Giornata Mondiale dell'Emofilia, promosso a Roma da FedEmo.