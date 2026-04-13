Giornata emofilia, Mancuso (Aice), 'puntare su competenze per migliorare cure e costi'

"Bisogna dare la giusta attenzione alle nostre competenze, le istituzioni spesso vedono il nostro ambito costoso ed effettivamente è così soprattutto sulle nuove terapie, ma l'appello che vogliamo dare alle istituzioni è che diano più importanza alle competenze perché una patologia, seppur onerosa, ma trattata bene e con competenze eccellenti, si traduce in una migliore allocazione delle risorse e, conseguentemente, in un risparmio economico. Un paziente ben curato è una persona che a livello sociale diventa produttiva". Lo ha detto Maria Elisa Mancuso, vicepresidente dell'Associazione italiana dei centri emofilia – Aice, intervenendo al convegno per la XXII Giornata Mondiale dell'Emofilia, promosso a Roma da FedEmo.