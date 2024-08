In questo numero: Giornata mondiale dell’ascolto, ‘voci dei familiari’ il suono che mancherebbe di più agli italiani se perdessero l’udito. Da Med-El i dati di una ricerca globale Piantanida della Soi, ’miopia per 18 mln di italiani, più a rischio bimbi e adolescenti’ E ancora La pubertà precoce è scritta nel Dna e una formula può prevederla A seguire lo Speciale Salus Tv dal titolo: Gli esperti, sport medicina naturale per giovani con problemi di salute mentale