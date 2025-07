Salute, Aogoi: "Fratture da osteoprosi costano miliardi al Sistema sanitario nazionale, prevenire è possibile"

Chiantera, 'menopausa non è malattia, con attività sportiva, controlli, vitamina D3 e terapia ormonale sostituiva la donna ha una vita perfettamente normale'

"La menopausa non è una malattia. Tuttavia, le donne devono prendere coscienza che questa fase della vita apre un percorso nuovo di prevenzione, in particolare verso una patologia importante che incide in età avanzata, l’osteoprosi. Ogni anno abbiamo un numero di fratture delle teste del femore, di fratture vertebrali che costano al nostro Sistema sanitario nazionale alcuni miliardi di euro. Fratture che potrebbero essere totalmente prevenute con qualche accorgimento, adottando uno stile di vita sano, assumendo una terapia a base di vitamina D3 oltre al trattamento ormonale sostitutivo e facendo attività motoria". Così all’Adnkronos Salute Antonio Chiantera, presidente nazionale di Aogoi, Associazione ostetrici ginecologi ospedalieri italiani. (VIDEO)

"La donna considera l'essere in menopausa una condizione patologica. Sbagliato. Si tratta invece di una nuova condizione con delle carenze ormonali ma abbiamo la possibilità di utilizzare nuove molecole sostitutive della terapia ormonale, grazie alle quali la donna ha una vita di relazione, coniugale e sessuale perfettamente normale" conclude.