Salute: Gnocchi (Novartis), ‘ricerca su fattori predittivi contro rischio cardiovascolare”

“Novartis è presente nell'area cardiovascolare da oltre 40 anni, un impegno continuo che ci ha visto portare soluzioni terapeutiche innovative nell'ambito dello scompenso cardiaco e dell’ipercolesterolemia. Il nostro primo impegno è nel conoscere meglio la scienza” per “comprendere alcuni fattori prognostici e predittivi sui quali lavorare, con soluzioni terapeutiche che stiamo ricercando e sviluppando, per abbattere il rischio di eventi cardiovascolari”. Lo ha detto, questa mattina a Milano, Chiara Gnocchi, country Comms & Advocacy head di Novartis Italia, in occasione del media tutorial sulla Lipoproteina (a), organizzato dalla farmaceutica a Milano.