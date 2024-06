Sanità, Baldassarre (Sip Puglia): "Profilassi Rsv funziona promuoverla per tutti i neonati"

"Il virus respiratorio sinciziale (Rsv) colpisce neonati e lattanti specialmente nel primo anno di vita. Quello che vediamo da diverse stagioni è che la profilassi nei confronti del virus funziona perché i bambini” immunizzati “si ammalano molto meno. Ecco perché è certamente auspicabile una profilassi universale verso tutti i neonati come accade in diverse nazioni estere e come inizia ad avvenire in certe regioni italiane". Lo ha detto la presidente regione Puglia della Sip, Società italiana di pediatria, Mariella Baldassarre, oggi a Bari al convegno dedicato alla prevenzione delle infezioni da Rsv nei più piccoli.