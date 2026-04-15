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Sanità: Esposti (San Raffaele Mi), 'Ssn sempre più competitivo con IA'

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15 aprile 2026 | 16.52
Redazione Adnkronos
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"L'intelligenza artificiale deve essere l'occasione che permetterà al nostro amato Sistema sanitario nazionale di rimanere competitivo e di continuare a dare risposte a tutti i cittadini. La ricerca in Italia oggi vive un momento di difficoltà a reperire finanziamenti. Dobbiamo essere in grado di trovare le strade per vincere questa sfida". Lo ha detto Federico Esposti, direttore strategico Irccs Ospedale San Raffaele di Milano partecipando al convegno 'Adnkronos Q&A - Salute, prevenzione e risorse: le sfide', a Roma.

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