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Tumori, Rosati (Gsk): "Nuova terapia mieloma multiplo migliorerà qualità vita pazienti"

"Interveine nel momento della recidiva, il più critico nella vita del paziente"

Maria Sofia Rosati - (Adnkronos)
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16 ottobre 2026 | 19.08
Maddalena Guiotto
LETTURA: 1 minuti

"Siamo estremamente onorati di poter festeggiare l'approvazione di belantamab mafodotin, un anticorpo farmaco coniugato anti-Bcma che nasce in seno alla ricerca Gsk", azienda "che si è impegnata per portare innovazione ai pazienti con mieloma multiplo". Così Maria Sofia Rosati, direttore medico di Gsk, commenta la notizia del via libera di Aifa - Agenzia italiana del farmaco, alla nuova terapia d’elezione del mieloma multiplo alla prima recidiva.

"Il momento più critico nella vita del paziente affetto da mieloma multiplo - continua Rosati - è proprio, purtroppo, al momento della prima recidiva, ovvero al fallimento della terapia che ha seguito fino a quel momento. Grazie agli studi Dreamm-7 e Dreamm-8 siamo stati in grado di dimostrare che belantamab mafodotin non solo prolunga la sopravvivenza di questi pazienti, in questo momento della loro malattia, ma garantisce anche una migliore qualità di vita per permettere di vivere il loro tempo con soddisfazione e insieme ai propri cari".

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Tag
tumori mieloma multiplo belantamab mafodotin
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