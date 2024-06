Medaglia d’oro Sirm a Diana Bracco

“E’ stata una grande emozione essere di fronte a un’aula così grande e ricca di scienziati, medici e radiologi. Il nostro obiettivo è sempre stato, da tutta la vita, quello di migliorare la vita delle persone”. Questo il commento di Diana Bracco, presidente e ceo di Gruppo Bracco, in merito alla Medaglia d’oro targata Sirm ricevuta in occasione della cerimonia inaugurale del congresso nazionale della Sirm (Società italiana di radiologia medica ed interventistica) che, per la prima volta, si unisc...