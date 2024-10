A Milano il social housing riguarda il 25% delle famiglie

Vent’anni fa, Fondazione Cariplo, con la partecipazione di Regione Lombardia e di ANCI Lombardia, dava vita a Fondazione Housing Sociale per rispondere alle sfide della crescente emergenza abitativa. La fondazione oggi spegne venti candeline e per l’occasione, ha presentato una serie di ricerche che indagano problematiche, stato dell’arte e prospettive di sviluppo dell’housing sociale in Italia.