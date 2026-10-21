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Ballando, Anna Safroncik chiede scusa: "Mi hanno scritto cose orribili, non sono abituata a sbagliare"

Le parole dell'attrice ucraina nella puntata di 'Ballando segreto' dopo il caos generato nella diretta di sabato

Anna Safroncik, Leonardo Lini - Ballando segreto
Anna Safroncik, Leonardo Lini - Ballando segreto
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21 ottobre 2026 | 12.34
Marica Di Giovanni
LETTURA: 2 minuti

Anna Safroncik ritorna sui suoi passi e chiede scusa dopo aver accusato in diretta a Ballando con le stelle il maestro di ballo, Leonardo Lini, di non averla supportata come lei avrebbe voluto. In lacrime, la conduttrice del dance show nel salotto di 'Ballando segreto' prova a raccontare cosa le sia accaduto in puntata, quando ha vissuto come un blackout non ricordando più i passi della coreografia.

A influenzare, oltre allo stress accumulato in settimana, anche la presenza della mamma tra il pubblico: "Come i bambini al saggio di fine anno, l'ho vista e mi sono bloccata per un secondo, perdendo poi tutta la coreografia". Poi si corregge, "tutta no, grazie a Leonardo l'abbiamo ripresa però quel secondo di passi mi ha fatto saltare la performance e da quel momento non ho capito più nulla". Un momento che ancora oggi la mette in difficoltà: " È stato terribile. Io non sbaglio mai e non posso permettermi di sbagliare . Poi me la sono presa con lui", dice l'attrice indicando il suo maestro di ballo. "Ma io volevo morire piuttosto che bloccarmi così, giuro io non ho mai sbagliato, ho mai avuto un commento negativo in 30 anni di carriera. Ho sbagliato una volta e mi hanno massacrato", racconta Safroncik, con la voce rotta dal pianto. "Mi hanno scritto delle cose orribili", aggiunge per essere poi fermata di Milly Carlucci. La padrona di casa l'ha consolata, aiutandola a razionalizzare quanto accaduto: "Non sei un robot, sei una donna di carne e ossa". L'attrice ribadisce la sua posizione: "Ho fatto dirette su dirette, ma non mi era mai successo". "Mi sono sentita di aver tradito lui, perché ho sbagliato un ballo meraviglioso e me la sono presa con lui. Io sono spaventata dall'errore ma è un percorso che voglio fare e che voglio affrontare", afferma Safroncik.

Al suo fianco, Leonardo Lini: "Le prove generali erano andate molto bene. Tra di noi ci sono stati parecchi battibecchi, ma anche con la giuria", dice il maestro di ballo, ammettendo di essere dispiaciuto, "ma andiamo avanti, le cose si risolveranno". Il ballerino è fiducioso: "Ha vissuto un'emozione particolare e non ricapiterà".

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