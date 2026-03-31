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Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio, il figlio Andrea compie gli anni: la dedica social

I due artisti hanno condiviso sui social un post di auguri in occasione del compleanno del figlio

Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo - fotogramma/ipa
Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo - fotogramma/ipa
31 marzo 2026 | 12.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Andrea D'Alessio, figlio di Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo, spegne oggi 16 candeline. A celebrare questo importante traguardo ci hanno pensato i due genitori, che sui rispettivi profili social hanno condiviso scatti e dediche speciali.

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"Il mio principe compie 16 anni, auguri cuore mio. Sei vita per me", ha scritto il cantautore napoletano accompagnando il testo a uno scatto in bianco e nero che ritrae padre e figlio abbracciati.

Più nostalgica Tatangelo che tra le foto ha condiviso scatti di vecchia data, quando Andrea era ancora un bambino. "Oggi compi 16 anni e io sono così fiera di te. Sono grata di averti nella mia vita. Anche se stai crescendo, per me sarai sempre il mio bambino e il mio piccolo grande uomo. Sei un ragazzo incredibile, con un cuore d'oro. Auguri amore, ti amo più di quanto le parole possano dire", si legge.

Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo sono stati insieme circa 15 anni. La loro storia è iniziata nel 2005-2006 e dalla loro unione è nata una profonda relazione artistica e sentimentale, che si è conclusa definitivamente nel 2020. Nel 2010 sono diventati genitori del figlio Andrea.

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compleanno figlio genitori auguri
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