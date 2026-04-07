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Ascolti tv Pasquetta, 'Io e te dobbiamo parlare' vince prime time

In access 'La Ruote' al 25,1% e 'Affari Tuoi' al 24%

Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni
Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni
07 aprile 2026 | 11.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La prima serata televisiva di Pasquetta lunedì 6 aprile premia la comicità di Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni. Il film 'Io e te dobbiamo parlare', trasmesso ieri da Rai1, è stato infatti il programma più seguito del prime time, con 2.444.000 spettatori e il 15.7% di share. Al secondo posto, 'Le Donne della Bibbia' su Canale 5, con 2.042.000 spettatori con il 15.5% di share. Terzo piazzamento per 'Lo Stato delle Cose' su Rai3, con 1.083.000 spettatori e l'8.2% di share.

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A seguire, tra gli altri ascolti del prime time: 'Trasnporter 3' su Italia 1 (938.000 spettatori, share 6%), l'esordio di 'The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno' su Rai2 (787.000 spettatori, share 5.5%), 'GialappaShow' su Tv8 (738.000 spettatori, share 5.5%), 'Quarta Repubblica' su Rete4 (624.000 spettatori, share 5.5%), 'La Torre di Babele' su La7 (535.000 spettatori, share 3.2%), 'Little Big Italy' sul Nove (450.000 spettatori, share 2.9%).

In access prime time, su Canale 5 dopo 'Gira La Ruota della Fortuna' (3.435.000 telespettatori, share 19.6%) 'La Ruota della Fortuna' ha ottenuto 4.550.000 spettatori e il 25.1% di share, mentre su Rai1 'Affari Tuoi' ha totalizzato 4.322.000 spettatori e il 24% di share.

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ascolti tv ascolti tv pasquetta ascolti tv 6 aprile ascolti tv rai
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