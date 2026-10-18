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Ballando, Safroncik-Lini off camera: "Non mi toccare". Cos'è successo dietro le quinte

Il video diventato virale sui social dopo l'esibizione di ieri sera

Anna Safroncik e Leonardo Lini - Ballando con le stelle
Anna Safroncik e Leonardo Lini - Ballando con le stelle
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18 ottobre 2026 | 08.10
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

Tensione tra Anna Safroncik e Leonardo Lini. Dopo le incomprensioni emerse in pista nella terza puntata di Ballando con le stelle , l'attrice ha continuato a mostrarsi infastidita anche fuori dalla pista. È diventato virale un video sui social che mostra la coppia dietro le quinte subito dopo la performance che immortala un momento di alta tensione tra i due.

Nel filmato social di RaiRadio2 Safroncik ha continuato a ripetere di non sentirsi capita dal suo maestro di ballo: "Zero empatia, inesistente proprio". I due giornalisti hanno provato a smorzare, cercando di coinvolgere i due in una risata.

Ma è proprio in quel momento che la tensione si è fatta ancora più alta. Edoardo Lini si lascia andare alla risata e appoggia la mano sulla spalla della compagna di ballo. Immediata la reazione dell'attrice: "Non mi toccare", dice con tono basso e cambiando subito espressione del viso.

Sui social è partita la caccia agli indizi: cosa sta successo davvero tra i due? Si chiedono gli utenti. Tra le ipotesi avanzate, il motivo è da ricercare in un possibile coinvolgimento sentimentale dell'attrice nei confronti del ballerino. Un gossip che circola dalla prima puntata, ma che ancora non ha trovato nessuna conferma.

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