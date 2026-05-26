circle x black
Cerca nel sito
 

Belve Crime, stasera ultimo appuntamento: le interviste di Fagnani

L'appuntamento è per le 21.20 su Rai 2

Francesca Fagnani - Belve Crime
Francesca Fagnani - Belve Crime
26 maggio 2026 | 09.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

'Belve Crime' torna stasera, martedì 26 maggio, alle 21.20 su Rai 2 con l'ultimo appuntamento della stagione. Francesca Fagnani intervista colpevoli, testimoni o protagonisti di crimini per esplorare il lato oscuro dell'animo umano. Sullo sgabello di Belve Crime siederà chi ha incontrato il male. Perché è autore del reato, perché ne è testimone o perché ne è stato accusato, a volte ingiustamente.

CTA

Le interviste sono a: Daniele Ughetto Piampaschet, dal carcere di Torino dove sta scontando la condanna a 25 anni per l’omicidio di Antonia Egbuna, Soter Mulè, condannato per l’omicidio colposo di Paola Caputo durante un gioco erotico, Rosa Amato, figlia di un boss della camorra e testimone di giustizia , Mirko Ricci, campione di boxe condannato per aver sequestrato un bambino a scopo di estorsione.

La storia di ciascun ospite verrà introdotta da Elisa True Crime, youtuber e podcaster che con il suo stile presenterà il protagonista e la sua vicenda.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Belve Crime Rai 2 Francesca Fagnani interviste crimini
Vedi anche
News to go
Sostegno alla mobilità e alla produzione, governo sblocca decreto
Banche, 'volti al futuro': al via Congresso Uilca tra risiko e nuove sfide
News to go
Meteo, l'anticiclone subtropicale domina l'Italia: impennata delle temperature
Banche, Furlan (Uilca) sul risiko: "Risponda a logiche industriali, non solo a interessi azionisti" - Video
News to go
Estate 2026, turismo in crescita: ma pesano crisi e caro prezzi
News to go
Amministrative, urne aperte fino alle 15 poi lo spoglio
Caso Orlandi, De Priamo: "Emanuela a Londra? Una messa in scena" - Video
Tragedia alle Maldive, in Italia le salme dei sub: l'arrivo a Malpensa - Video
Cannes, conto alla rovescia per la Palma d'oro: il toto vincitori - Videonews dalla nostra inviata
Ecofin informale a Cipro, per l'Italia continua la partita della flessibilità - Le videonews dall'inviato
Terra dei Fuochi, il Papa in piazza ad Acerra: incontro con sindaci e cittadini - Video
Energia, Giorgetti: "Italia chiede spazio fiscale in linea con richieste Ue" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza