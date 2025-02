Black Sabbath, l'ultimo show a Birmingham con Ozzy

L'iconica band metal annuncia 'Back To The Beginning', uno spettacolo monstre in programma il 5 luglio con il supporto di Metallica, Slayer, Pantera e altri storici gruppi

Dopo mesi di rumors arriva l'ufficialità: i Black Sabbath tornano a esibirsi dal vivo con 'Back To The Beginning' il concerto finale della loro carriera. La band metal più iconica di sempre salirà sul palco di Villa Park, a Birmingham, il 5 luglio prossimo con la formazione composta da Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward e il supporto, in apertura, di storici gruppi metal come Metallica, Slayer, Pantera, Gojira e altri. I biglietti saranno in vendita alle 10 (Gmt) di venerdì 14 febbraio 2025 su LiveNation.co.uk. Tutti i profitti andranno a favore di associazioni benefiche come Cure Parkinson’s, Birmingham Children’s Hospital e Acorn Children’s Hospice, un hospice pediatrico sostenuto da Aston Villa.

Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward suoneranno insieme per la prima volta in 20 anni. L'evento all-star, a lungo desiderato da Ozzy, celebrerà i veri creatori dell'heavy metal e vedrà il 'Prince of Darkness' in persona esibirsi nel suo set prima di unirsi ai Black Sabbath per il gran finale. "È il mio momento di tornare all'inizio, è il momento per me di restituire qualcosa al posto in cui sono nato - afferma Ozzy Osbourne -. Quanto sono fortunato a farlo con l'aiuto delle persone che amo. Birmingham è la vera patria del metal. Birmingham Forever." Formatisi a Birmingham nel 1968 e diventati una delle band metal di maggior successo di tutti i tempi, i Black Sabbath hanno venduto oltre 75 milioni di album in tutto il mondo nel corso della loro carriera leggendaria. Oltre a rappresentare un esempio per tutto il panorama heavy metal, l'influenza e l'importanza dei Black Sabbath sono tanto vitali oggi quanto lo erano all'inizio degli anni '70.

"Questo sarà il più grande spettacolo heavy metal di sempre" assicura il direttore musicale Tom Morello. Lo show 'Back To The Beginning' vedrà sul palco alcune delle band metal più iconiche del panorama mondiale come Metallica, Slayer, Pantera, Gojira, Halestorm, Alice In Chains, Lamb Of God, Anthrax e Mastodon. L'evento durerà un'intera giornata e ospiterà anche le performance di Billy Corgan (The Smashing Pumpkins), David Draiman (Disturbed), Duff McKagan & Slash (Guns ‘n Roses), Frank Bello (Anthrax), Fred Durst (Limp Bizkit), Jake E Lee, Jonathan Davis (Korn), KK Downing, Lzzy Hale (Halestorm), Mike Bordin (Faith No More), Rudy Sarzo, Sammy Hagar, Scott Ian (Anthrax), Sleep Token ii (Sleep Token), Papa V Perpetua (Ghost), Tom Morello (Rage Against The Machine), Wolfgang Van Halen e Zakk Wylde. Altri nomi saranno annunciati a breve.