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Cantagiro 2026, Sarfè si aggiudica il primo posto

Il secondo posto è andato a Mayra Mannarino (Calabria), mentre al terzo posto si è classificata Sara I (Emilia-Romagna)

Cantagiro 2026, Sarfè si aggiudica il primo posto
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13 settembre 2026 | 12.36
Redazione Adnkronos
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Si è conclusa a Senigallia l'edizione 2026 del Cantagiro. La serata finale, andata in scena sabato 12 settembre in una Piazza Roma gremita di gente, ha visto salire sul gradino più alto del podio il cantautore Sarfè (Lombardia), che ha conquistato la giuria con il suo brano inedito. Il secondo posto è andato a Mayra Mannarino (Calabria), mentre al terzo posto si è classificata Sara I (Emilia-Romagna). Nel corso della serata sono stati assegnati anche premi speciali e riconoscimenti della critica e dei partner: Premio Cantagiuria: Sarfè; Premio Little Tony: Antonix; Premio Emozione Elvino Echeoni: Lilian De Paolis; Premio 2duerighe: Asia; Premio Mio: Benedetta Tinè; Premio Musica Live: Nicola Squillace; Premio Radio Italia Anni 60: Carlotta Grillo; Premio Il Resto del Carlino / Quotidiano Nazionale: Caterina Arcuri; Premio Nuovo Imaie: Miele; Premio Sergio Bardotti: Caterina Arcuri.

La conduzione della finalissima è stata affidata a Marco Zingaretti, volto ormai consolidato della manifestazione, con la regia curata da Giulia Carla De Carlo. Grande soddisfazione è stata espressa dal patron Enzo De Carlo per la qualità delle proposte musicali e per la risposta del pubblico, che rinnova il legame tra la città di Senigallia e la storica kermesse canora. Nato nel 1962 e rilanciato nel 2005, Il Cantagiro continua a rappresentare uno spazio di formazione e visibilità per la scena indipendente ed emergente (un percorso intrapreso negli anni anche da voci come Elena D'Elia, ospite della finale insieme ad Antonio Mezzancella, e nel cast dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi).

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