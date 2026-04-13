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Caso Miss Italia e Ditonellapiaga, Patrizia Mirigliani non si ferma: "Valuteremo come procedere"

La patron di Miss Italia ospite oggi nel salotto di Caterina Balivo per commentare la controversia nata durante il Festival di Sanremo

Ditonellapiaga, Patrizia Mirigliani - La volta buona
Ditonellapiaga, Patrizia Mirigliani - La volta buona
13 aprile 2026 | 16.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"I miei legali stanno valutando come procedere". Così Patrizia Mirigliani, ospite oggi a La volta buona, ha commentato la decisione del Tribunale di Roma di respingere il ricorso presentato dagli organizzatori del concorso di bellezza contro l’utilizzo del nome 'Miss Italia' per il nuovo album di Ditonellapiaga. La sentenza conferma quindi che il progetto discografico potrà mantenere la sua denominazione originale.

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La patron del concorso di bellezza ospite nel salotto di Caterina Balivo ha spiegato che difficilmente si fermerà, sottolineando come 'Miss italia' sia un marchio registrato: "È stato più volte citato nella musica, ma siamo un marchio storico e famoso. A noi è dispiaciuto che il nome sia stato usato per promuovere questo album in un contesto diverso rispetto al nostro concorso. Il nostro brand dà il titolo al disco e il nome al tour".

Secondo Mirigiliani, "non è corretta l'esistenza di un tour di Miss Italia che non ha nulla a che fare con il concorso, che conosciamo tutti. Se ci avessero contattati avremmo partecipato con entusiasmo". E poi ha concluso: "Noi abbiamo intenzione di fare appello, i miei legali stanno valutando come procedere".

Le parole di Ditonellapiaga

Il disco, interamente scritto e composto da Margherita Carducci (vero nome di Ditonellapiaga) insieme ad Alessandro Casagni, che ne ha curato anche la produzione, è dedicato a chi si sente inadeguato ma ha imparato a trasformare le proprie fragilità in forza. L'album indaga il rapporto con i canoni estetici e sociali e con l'idea di essere "giusti", attraverso una voce definita "sbarazzina e volutamente fuori dal coro".

"È bello sapere che la possibilità di potersi esprimere artisticamente in libertà sia considerato un valore importante da tutelare, soprattutto quando non si intacca la dignità altrui", ha commentato Ditonellapiaga dopo la decisione del Tribunale di Roma. "Credo nella potenza delle immagini, nel loro potere evocativo per raccontare un vissuto o un’emozione. In 'Miss Italia' racchiudo tutto il mio mondo interiore in due parole diventate ormai universali, parte dell’immaginario collettivo. Racconto la mia storia: il rapporto con il fallimento, il senso d’inadeguatezza e l’accettazione dell’imperfezione, sono contenta che questo significato sia arrivato".

La controversia

La controversia è nata durante l'ultimo Festival di Sanremo. Mentre Ditonellapiaga era in gara con 'Che Fastidio!', l'organizzazione di Miss Italia ha annunciato azioni legali per “uso indebito della denominazione 'Miss Italia'”, in riferimento al titolo dell'album di prossima uscita. In una nota, il concorso aveva definito la condotta "gravemente pregiudizievole dei diritti esclusivi connessi alla denominazione".

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