Céline Dion, dopo un lungo periodo di assenza dal mondo dello spettacolo, sembra stare gradualmente tornando in forma. La cantante canadese, conosciuta anche con il soprannome 'Queen of Power Ballads', ha riacceso le speranze dei suoi fan pubblicando un video sul suo account Instagram.

Il video sui social

Nel bel mezzo di una partita di golf con i suoi tre figli René-Charles, Eddy e Nelson, Dion ha iniziato a ballare dopo essere riuscita a colpire correttamente la palla. Nella didascalia del post, la cantante ha scritto: "È stata una giornata fantastica con i miei ragazzi sul campo da golf... Sto tornando al ritmo delle cose".

Il post ha fatto scalpore tra i fan della cantante di 'My Heart Will Go On', felici di vedere il loro idolo ritrovare le forze. Questa energica apparizione sembra essere il preludio dell'imminente ritorno sul palco di una delle artiste di maggior successo della popular music, con 200 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

I progetti

L'11 aprile sarà disponibile in vinile per la prima volta dalla sua uscita originale nel 1990 'Unison', l'innovativo album di debutto in lingua inglese della superstar, che compie 35 anni nel 2025. Dion ha poi in programma di presentare un album in francese nel settembre 2025. Lo scorso ottobre la rivista 'Closer' ha riferito che due brani sarebbero stati composti da Jean-Jacques Goldman, un artista con cui la cantante ha un rapporto speciale: nel 1995 le presentò 'Pour que tu m'aimes encore', tratta dall'album 'D'eux', che è diventata una delle canzoni di riferimento dell'immensa discografia di Céline Dion.

Céline Dion è attesa poi alla 69/a edizione dell' Eurovision Song Contest , che si terrà a Basilea dal 13 al 17 maggio. Questa partecipazione avverrà 37 anni dopo il suo trionfo in Svizzera nel 1988 con la canzone 'Ne partez pas sans moi'. (di Paolo Martini)