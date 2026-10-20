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Christina Applegate: "Non ho la sclerosi multipla, hanno sbagliato diagnosi"

L'annuncio dell'attrice, che nel 2021 aveva comunicato di essere malata: "Non è una buona notizia: non so cos'ho..."

Christina Applegate - (Fotogramma)
Christina Applegate - (Fotogramma)
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20 ottobre 2026 | 15.35
Roberto Grossi
LETTURA: 1 minuti

"Hanno sbagliato la mia diagnosi. Non ho la sclerosi multipla". Christina Applegate, 54 anni, nel suo podcast MeSsY fa il punto sulle proprie condizioni di salute dopo la sorprendente comunicazione ricevuta dai medici. Nel 2021, l'attrice ha rivelato di essera affetta da sclerosi multipla. Ora, a distanza da 5 anni, la diagnosi torna in discussione. "E' difficile spiegare che la mia dottoressa è entrata in stanza e ha detto 'congratulazioni, non hai la sclerosi multipla', dice l'attrice. "Potrebbe essere una grande notizia, ma per me significa tornare al punto di partenza", spiega Applegate, "per niente felice" dopo aver ricevuto la comunicazione. "Una diagnosi sbagliata non significa che, all'improvviso, io stia meglio. Le mie condizioni non sono migliorate. Se possibile, in un certo senso va anche peggio: sono tornata al punto di partenza, non so cosa mi succeda", sintetizza.

Dopo l'annuncio del 2021, l'attrice ha chiuso la carriera alla fine della serie Dead to me. Da allora, anche con il podcast MeSsY, ha dedicato le proprie energie ad attività a favore di persone affette dalla malattia. "Ora ho tutti i sintomi associabili alla sclerosi multipla, tutti quanti. Sappiamo che ci sono molti elementi che richiamano la sclerosi. Le diagnosi errate non sono rare, è chiaro che ora hanno trovato qualcosa di diverso. C'è qualcos'altro. Sono sotto choc, ho la testa in tilt. E' una sensazione strana perché sono diventata un simbolo per la lotta alla sclerosi multipla, avevo un motivo: c'era una fottuta ragione per cui ogni giorno facesse schifo. Ora non ho più questo motivo, è una situazione che mi destabilizza e mi confonde".

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