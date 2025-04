"Cimentarsi in questa esperienza è stato interessante, condensare in uno spot di un minuto tanti contenuti significa soppesarli bene, per un regista è anche un discreto esercizio.” Ha dichiarato Luca Zingaretti, attore e regista, premiato con un Premio speciale per il suo corto "Noi che veniamo da lontano", alla giornata d’esordio della terza edizione del Premio Film Impresa presso la Casa del Cinema di Roma.