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'Core d’Autore', a Roma la nuova scena musicale indipendente in un live diffuso

Il 24 aprile gli spazi di Core The Hub ospitano un viaggio sonoro tra jazz mediterraneo, atmosfere oniriche ed elettronica contemporanea

'Core d’Autore', a Roma la nuova scena musicale indipendente in un live diffuso
15 aprile 2026 | 16.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il cuore pulsante della musica indipendente batte a Roma. Il prossimo 24 aprile, la Capitale accoglie 'Core d’Autore', un evento concepito come un 'live diffuso' dove la sensibilità artistica e la sperimentazione diventano i binari di un percorso musicale autentico. Ospitata negli spazi creativi di Core The Hub, la serata si propone non solo come un concerto, ma come un’esperienza immersiva volta a connettere il pubblico con l’identità profonda dei nuovi talenti della scena italiana. La line-up di 'Core d’Autore' riflette la varietà e la ricchezza del panorama underground attuale, intrecciando generi e suggestioni diverse come 'Disoriente': direttamente da Milano, questo progetto jazz mediterraneo fonde improvvisazione e narrazione sonora. Un live capace di trasportare l'ascoltatore in un immaginario onirico, dove le radici culturali incontrano la libertà del jazz.

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E ancora Flaminia Scapigliati: la cantautrice romana porta in scena un set 'marittimo' popolato da ninfe e creature mitologiche. La sua voce guida il pubblico in un’atmosfera evocativa e profonda, dove il mito si fa canzone e 'Gem': Intimità e delicatezza sono le cifre stilistiche di questo progetto 'floreale'. Accompagnata dal suo ukulele, Gem crea una connessione immediata e accogliente grazie a una voce eterea che arriva dritta al cuore. Infine Montreali: il duo romano rappresenta l'anima più contemporanea della serata. Il loro sound strizza l’occhio all’elettronica, muovendosi con dinamismo tra ricerca sonora e ritmi coinvolgenti. 'Core d’Autore' nasce dall'esigenza di ridare spazio all'ascolto attento. In un’epoca di fruizione rapida, l'evento invita a fermarsi e "ascoltare con il cuore", trasformando 'Core The Hub' in un crocevia di incontri tra artisti e spettatori.

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Tag
musica indipendente live diffuso jazz mediterraneo elettronica contemporanea
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