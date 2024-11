Da 'L'Imperatrice' a Monica Guerritore, Netflix punta sulla forza delle donne

Sei donne del passato e del presente che sfidano la società e si ribellano alle imposizioni degli uomini. Sei titoli per prepararsi al 25 novembre (Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne), tra empowerment femminile e storie d'ispirazione. Storie di donne che hanno sfidato la società per cambiare il futuro, protagoniste di alcune serie Netflix di successo a partire da 'L'Imperatrice', che torna oggi in streaming con la seconda stagione: il dramma storico che racconta la vita di Elisabetta d’Austria, per tutti Sissi, interpretata da Devrim Lingnau.

L'IMPERATRICE 2

Al centro dei nuovi episodi c'è il tema della maternità, che per la protagonista rappresenta non solo una battaglia personale ma anche per il suo ruolo politico all'interno delle rigide regole della Corte. Dopo la nascita della primogenita, considerata 'inadeguata' come erede al trono, Sissi si ritrova ad affrontare le difficoltà di portare avanti un'altra gravidanza: tutti gli occhi e le pressioni sono su di lei, soprattutto da parte dell'Arciduchessa Madre. Sissi, dal canto suo, mette in campo tutta la sua forza per non essere solo una 'sfornatrice di figli'.

INGANNO

Dal passato al presente, una donna che ha sfidato le etichette e i pregiudizi è senz'altro Gabriella, la protagonista di 'Inganno' (disponibile nel catalogo Netflix) interpretata da Monica Guerritore. È la proprietaria di un prestigioso hotel in Costiera Amalfitana, una donna elegante, fiera dei suoi sessant’anni e consapevole del suo ruolo. I suoi tre figli ormai sono grandi e la vita non sembra riservarle più molte sorprese, finché non incontra Elia, interpretato da Giacomo Gianniotti. Nonostante la differenza di età, Gabriella si riscopre donna, amante e per Elia è pronta a mettere in gioco tutto, anche il rapporto con i figli e la loro eredità. Ma Gabriella è molto di più. Il personaggio della Guerritore è la risposta alla 'data di scadenza' che la società impone alle donne, come se dopo i 60 anni non si potesse avere un orgasmo o amare un uomo più giovane. Oppure un'attrice 60enne come la Guerritore non potesse mostrare il proprio corpo per girare delle scene di sesso. Eppure i tabù ci sono ancora e si parla addirittura di scandalo.

'LA LEGGE DI LIDIA POËT'

Come scandalosa poteva essere a fine '800 una ragazza che sognava di fare l'avvocato. Un esempio è la storia di Lidia Poët, interpretata da Matilda De Angelis. L'attrice è tornata a vestire i panni della prima donna in Italia ad entrare nell’Ordine degli Avvocati nella seconda stagione de 'La legge di Lidia Poët' (disponibile nel catalogo Netflix).

Nella Torino del 1883, a Lidia non è permesso di fare l’avvocato per una legge scritta dagli uomini. Perciò questa volta punta ancora più in alto, vuole cambiare la legge. Mentre continua a collaborare con il fratello Enrico, affrontando nuovi casi e battendosi per i diritti delle donne, vuole convincerlo a candidarsi in Parlamento per far sì che la sua legge trovi finalmente voce. Simbolo di emancipazione e tenacia, il personaggio interpretato dalla De Angelis nei nuovi episodi continua a scomporre senza tregua i tasselli di questo mondo costruito dagli uomini per gli uomini, con assoluta genialità, spiazzando l’avversario con intelligenza, ironia e senza mezzi termini, ma non per questo senza mai mettersi in discussione.

MERCOLEDÌ

Tra le giovani donne del piccolo schermo simbolo di emancipazione c'è anche Mercoledì Addams nella serie di Tim Burton. A interpretarla è Jenna Ortega, impegnata con le lavorazioni della seconda stagione (prossimamente su Netflix). Con un look ribelle ed elegante, Mercoledì si presenta come un personaggio forte e indipendente, che non si fa schiacciare dalle aspettative degli altri. Questo fa di lei un'icona anticonformista contro ogni stereotipo.

BLACK DOVES

E ancora il 5 dicembre debutta su Netflix 'Black Doves' con Keira Knightley, nei panni di Helen Webb: non solo moglie e madre appassionata e scrupolosa ma anche spia professionista. Il mondo dello spionaggio è da sempre dominato dagli uomini. Ma lo schermo sta contribuendo al cambio di rotta. Anche le donne possono 'darle di santa ragione' come gli uomini e possono diventare degli agenti segreti, non solo grazie alla loro forza ma anche al loro superpotere: quello del multitasking, proprio come mostra l'attrice nella serie, tra un tinello e un inseguimento.

MRS PLAYMEN

Prossimamente è atteso poi il debutto di 'Mrs Playmen', che racconta la storia di Adelina Tattilo, editrice della più nota rivista erotica italiana, e di come ha liberato il corpo femminile. "Sono stata un’editrice di riviste erotico patinate e per questo motivo conquistai la ribalta per le mie iniziative contro il bigottismo e falsi moralismi d’allora, cercando con le mie battaglie di trasformare i costumi sociali e sessuali dell’Italia e proponendo quindi la liberazione dei comportamenti", diceva di sé la Tattilo, morta nel 2007. La serie, con Carolina Crescentini nei panni della protagonista, è ambientata nell'Italia di fine Anni 60. Un periodo storico di fermento politico e ribellione durante cui una donna assurge agli onori della cronaca, ma anche delle polemiche, per aver sfidato le convenzioni sociali e per aver rappresentato un vero e proprio punto di rottura con le tradizioni e con i tabù che avevano caratterizzato l’Italia fino a quel momento.

I 7 episodi raccontano la storia di questa donna, tenace e coraggiosa, a capo della più famosa rivista erotica italiana negli Anni 60 e 70, 'Playmen' nonché la risposta italiana a 'Playboy'. Sotto la guida di Adelina la rivista è arrivata a contribuire al cambiamento radicale dei costumi degli italiani, non senza passare attraverso le mille difficoltà tipiche di ogni rivoluzione. Il nudo elegante, che faceva intravedere senza esibire, il coraggio dei temi trattati, che spesso incitavano la donna a legittimare il suo desiderio, affiancati a importanti contributi dei maggiori intellettuali italiani, hanno fatto di 'Playmen' un luogo di conversazione libera ed eclettica. Una trasgressione intelligente e irripetibile in un’Italia molto religiosa e conservatrice. 'Mrs Playmen' è il racconto di una rivista che ha fatto la storia del costume italiano, e di coloro che l’hanno fatta diventare un simbolo.(di Lucrezia Leombruni)