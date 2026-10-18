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Domenica In, oggi domenica 18 ottobre: Barbara d'Urso ospite di Mara Venier

L'appuntamento è alle 14.00 su Rai1

Mara Venier - fotogramma/ipa
Mara Venier - fotogramma/ipa
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18 ottobre 2026 | 06.56
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

Barbara d’Urso sarà ospite della quarta puntata di 'Domenica In' condotta da Mara Venier, in compagnia di Tommaso Cerno ed Enzo Miccio, in onda oggi, domenica 18 ottobre, alle 14 su Rai 1.

Attualmente impegnata come giudice a 'Ballando con le Stelle', d'Urso sarà protagonista di un’ampia intervista nella quale si racconterà tra carriera e vita privata. Orietta Berti, interverrà per presentare il nuovo singolo 'Maledetto settembre' e si esibirà insieme a Nina Zilli e al rapper Danti. Per lo spazio attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno le aggressioni avvenute a Roma da parte di due minorenni a bordo di una minicar, in studio i giornalisti Piero Sansonetti e Ilenia Petracalvina, e la psicologa Flaminia Bolzan.

L’attore e cabarettista Andrea Perroni, racconterà la sua esperienza a 'Tale e Quale Show' oltre ad esibirsi in alcune delle sue esilaranti imitazioni. Nello spazio 'Amici Miei', saranno ospiti alcuni protagonisti del mondo dello spettacolo oltre ad Enzo Miccio e la sua classifica Top5. Edoardo Leo, sarà presente per presentare il film 'Se ami qualcuno dillo', per la regia di Marco Bonini, del quale è anche co-produttore.

Per 'Il pranzo della domenica' Savino Zaba si troverà a San Martino nel Cimino, in provincia di Viterbo. Ad accompagnare la puntata la nuova band con il suo nuovo frontman Timothy Cavicchini.

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