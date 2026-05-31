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Domenica In, oggi gran finale: ospite Catherine, la mamma della 'famiglia nel bosco'

L'appuntamento è fissato per le 14.00 su Rai 1

Mara Venier - fotogramma/ipa
Mara Venier - fotogramma/ipa
31 maggio 2026 | 07.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Domenica In torna oggi, domenica 31 maggio, con l'ultimo appuntamento della stagione, in diretta su Rai 1 alle 14.00 condotto sempre da Mara Venier, in compagnia di Tommaso Cerno, Teo Mammuccari ed Enzo Miccio.

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In apertura ci sarà un’intervista intensa e molto attesa con Catherine Louise Birmingham, conosciuta dal grande pubblico come la mamma della 'famiglia nel bosco'. Protagonista di un racconto che ha suscitato grande attenzione mediatica, Birmingham presenterà il suo libro autobiografico 'La mia verità', in uscita il prossimo 2 giugno.

Non mancheranno risate e momenti di intrattenimento con Enrico Brignano, reduce dal successo televisivo di 'Dalla strada al palco', condotto da Carlo Conti. L’attore e comico si racconterà tra carriera e vita privata, regalando al pubblico anche alcuni dei suoi monologhi più amati.

Spazio alla musica, grande protagonista della puntata: Samurai Jay porterà in studio il suo nuovo singolo 'Flamenco paranoia', già tra i brani più ascoltati del momento, mentre Mietta presenterà 'Mille bugie', traccia del suo nuovo album 'Per avere me', appena pubblicato. E ancora, Gianluigi Lembo, che interpreterà un coinvolgente medley di canzoni napoletane.

Non mancherà uno sguardo sull’attualità: Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno i principali fatti della settimana, insieme ad ospiti ed esperti in studio, offrendo riflessioni e approfondimenti.

Il gran finale sarà dedicato alla celebrazione della stagione: Enzo Miccio, Pino Strabioli e Tommaso Cerno accompagneranno Mara Venier in un viaggio tra i momenti più emozionanti, divertenti e significativi di questa 50esima edizione del programma.

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