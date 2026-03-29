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Domenica In, le anticipazioni e gli ospiti oggi 29 marzo su Raiuno

L'apertura della 28esima puntata sarà dedicata al ricordo di Gino Paoli, scomparso il 24 marzo all'età di 91 anni

Mara Venier a Domenica In (Fotogramma)
Mara Venier a Domenica In (Fotogramma)
29 marzo 2026 | 07.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nuova puntata di Domenica In oggi, 29 marzo 2026, su Raiuno. La trasmissione condotta da Mara Venier è in programma dalle 14 alle 17.10. La conduttrice, come sempre, sarà affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio nella puntata dedicata al ricordo di Gino Paoli, scomparso il 24 marzo all'età di 91 anni. Si parlerà della carriera e dell'eredità artistica del cantautore insieme ad Adriano Aragozzini, Mario Lavezzi, Ricky Gianco e Malika Ayane, che interpreterà uno dei suoi brani più iconici, tra cui 'Il cielo in una stanza'.

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Da Rupert Everett a Serena Grandi, tutti gli ospiti della puntata

Ospite in studio anche Rupert Everett, protagonista di numerosi film di successo, che si racconterà tra vita privata e carriera e presenterà 'Il Vangelo di Giuda', diretto da Giulio Base, in uscita al cinema il 2 aprile.

Spazio, poi, a Ivana Spagna, che proporrà alcuni dei suoi successi più amati e presenterà una nuova versione remix di 'Mamy Blue', brano con cui debuttò nel 1971, realizzata in collaborazione con DJ Nuzzle.

L’attrice Serena Grandi sarà ospite con il figlio Edoardo per ripercorrere insieme i momenti più significativi della propria vita personale e professionale.

Infine, Enzo Miccio racconterà Jacqueline Kennedy e i suoi due grandi amori, John Fitzgerald Kennedy e Aristotele Onassis, mentre Teo Mammucari intratterrà il pubblico con il gioco telefonico 'La cassaforte di Domenica In'.

Riproduzione riservata
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Domenica In Gino Paoli Mara Venier Tommaso Cerno Teo Mammucari Enzo Miccio
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